鄧聲興：國藥控股長期業績潛力穩步釋放

國藥上半年營利增加主要由於西北、東北及華北地區院內用藥需求增長較快，以及集采品種獲取率提升，疊加院內診療秩序恢復，公司佈局地區院內用藥需求增加。隨着醫改的深化，集團順應醫改形勢，自主創新醫療供應鏈管理模式。集團有效幫助30多個醫共體和數千家單體醫院實現藥械等物資的精益管理，使採購透明、全程可控，最大限度地降低醫療機構的運營成本、品質風險和醫保支出。2023年下半年，院內診療秩序逐步恢復，用藥需求持續釋放，疊加集團加速推進器械板塊服務創新轉型，聚焦構建批零一體化優勢，看好集團長期業績潛力穩步釋放，股價上望阻力位26港元，支持位18元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)