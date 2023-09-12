【向世界錢進】美國投資移民　勁吸中國富人

中美經濟戰由貿易打到科技、貨幣等領域，迄今儘管難言勝負已分，但美國經濟增長較預期快，美元金融霸權不失，另邊廂內地經濟復甦不似預期，人民幣與股市升不起，此消彼長下正令愈來愈多具經濟條件的中國人考慮出走。其中，美國EB-5投資移民簽證自去年優化後吸引了更多中國人申請。

美國EB-5投資移民簽證是美國公民和移民局(USCIS)轄下管理的「第五類優先」就業移民項目，目標透過吸引海外資本流入，刺激美國當地經濟及就業。EB-5申請人投資指定金額於指定區域中心之項目或直接投資於企業，並創造至少10個全職職位予美國人，申請人與配偶和未成年子女便可以在沒有年齡、英語、教育、就業經驗等要求下取得暫時的美國居留權。投資滿兩年之後，可轉為俗稱「綠卡」的永久居民身份，在美國任何地方生活和工作。拿到美國綠卡後，連續在美國居住滿5年可申請入籍，成為美國公民。

投資高失業率地區要求降

目前EB-5一般的投資金額至少105萬美元(約819萬港元)，但如果是投資在高失業率的經濟目標就業區域或偏遠鄉村地區，投資金額可以降到至少80萬美元(約624萬港元)，並可獲當局優先審批處理。

EB-5早年因欺詐個案增加、簽證等待審批時間太長、資金未能有效流向經濟不發達地區而備受批評，因此一度暫停新申請，直至經修訂後在去年3月獲重新授權，訂明把每年一萬個簽證配額中的20%(即2,000個)分配給鄉村項目，旨在為大都市地區以外、人口少於兩萬的鄉村區域提振經濟。另外，也為城市高失業率地區和基建項目預留10%(1,000個)和2%(200個)的名額。由於這3類項目的申請等候時間大幅縮短，加上項目透明度增加，並讓持有學生簽證或工作簽證身份的申請人更易轉換為永久居民，使EB-5改革後隨即引起更多中國人的申請興趣。

分析指，內地經歷了3年嚴格的新冠疫情封控後，經濟增長出現放緩，青年失業問題嚴重，加上與西方的關係日益緊張，令部分對未來國家前途憂心的中國人要離開的緊迫感增強。

內地人上財年獲簽證最多

美國國務院公布的移民數據顯示，美國在2022財年總共簽發10,885張EB-5簽證，其中6,125張發給中國出生的申請人，佔比56%居全球第一；1,381張發給印度申請人，排第二；越南申請人以815張排第三。發給香港出生的申請人亦有142張。有媒體引述專責EB-5申請的顧問和律師估計，於2022年第四季，中國申請人提交的EB-5申請總數比2021年同期增長兩倍。

對不少中國富人而言，為下一代提供一個在美國受教育的機會仍然是他們申請EB-5的主要動力。與此同時，獲取第二本護照可視作一種保險，萬一再發生一次全球大流行疾病，他們與家人可以選擇想要的居住地。不少歐洲國家過去也提供純投資就可快速獲得簽證和護照的移民途徑，但隨着這些計劃遭當地人反對而相繼被關閉，相關選擇變得愈來愈少，使中國富人對美國EB-5計劃的興趣愈益加大。

然而，對中國人來說，EB-5簽證申請成功率不算高。美國移民投資者聯盟估計，中國出生的EB-5申請者中，只有約60%最終成功獲批，而來自印度、越南等國的申請人成功率至少有80%。此外，由於EB-5改革後對每個國家可獲得的簽證配額設有限制，這勢導致申請者眾多的國家申請個案出現積壓情況，顯然對中國人不利。

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●華今年料1.35萬富豪遷海外 冠全球

移民顧問公司Henley & Partners早前發布的一份私人財富遷移報告顯示，預計今年將有1.35萬名中國高淨值人士出走移居海外，數量為所有國家之最。

此統計是針對已經離開本國，在新國家逗留超過6個月，並且擁有超過100萬美元(約780萬港元)可投資資產的高淨值人士。中國以外，印度、英國、俄羅斯、巴西依次是百萬富翁流失人數最高的國家，當中，脫歐成為英國高淨值人士離開的主要原因。另一邊廂，最受富豪歡迎的移民國家依次是澳洲、阿聯酋、新加坡、美國、瑞士。

分析指，生活質素、政治穩定、低稅收、個人自由、財富保障、孩子的教育和發展前景等因素一直是百萬富翁決定居住地點的關鍵指標。其中，中國富豪普遍希望改善他們的流動性，尋求不用簽證便可進入心儀國家，以享有更大的政治穩定以及更好的醫療保健。而自內地新冠疫情封城封控限制取消後，Henley & Partners表示移民詢問激增，超過2019年高峰時的15%。