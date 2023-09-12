頂級基金經理買重日本銀行股　到底有咩啟示？

外媒報道，有排名居前的基金持有的日本銀行股，本身已佔其資產比重達五分一，準備加倉以應對日本央行準備結束其超寬鬆貨幣政策的可能性。

東京Evarich資產管理總裁兼投資總監Yutaka Uda表示，由於日央行可能最早在今年放棄孳息率曲線控制(YCC)及結束負利率政策，因此料銀行業的價值可能在未來18個月內翻倍。Evarich的Nippon Growth Fund今年回報率近38%，資產總值達160億日圓，擊敗98%同行。Uda表示，如果有需要，是有空間去增持股份，並指隨着日本經濟增長依然強勁，工資上漲將可持續。

東京Atom Capital Management Co.行政總裁Atsuko Tsuchiya表示，日央行行長植田和男的言論表明政策調整可能會早於預期。Atom預計明年可能會進行調整，並表示銀行股可能會再漲30%，不僅因為政策可能有變，而且因為市淨率較低。

他表示，去年12月日央行將10年期國債孳息率上限提高一倍，令市場感到意外，Atom當時買入銀行股。他又指，由於中國經濟不景氣，人們把注意力從中國轉移，日本股市則正享受外國資金流入。