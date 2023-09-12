傳再有銀行加按息　中原按揭：租平過供加劇令樓市添壓

繼滙豐上調新造按息及縮減回贈優惠後，據消息今日中銀香港亦上調按揭息率，實際按息將由3.625厘升至4.125厘，加幅半厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年在加息周期歷程下，反映銀行資金成本的銀行同業拆息持續處於高水平，與樓按相關的1個月港元拆息由5月至今連續五個月處於逾4厘水平，拆息持續高現時市場按息3.625厘水平，反映銀行資金成本持續有上升壓力，加上按揭現金回贈上升至高達3至3.1厘為18年來新高，銀行按揭業務難有合理利潤；相信是次大型銀行先後上調新造按息及縮減現金回贈優惠主要是紓緩資金成本上升的加息壓力。

王相信，兩大具指標性的大型銀行先後上調按息，在既有資金成本壓力下，相信會再有其他銀行跟隨；預期市場新造按息將因此逐步上升至4.125厘逾15年新高水平，以現時市場租金水平及近月租金回報率介乎2.4至2.8厘來看，「租平過供」的情況將會更為明顯及加劇，樓市將因而進一步受壓；在這情況下，以往預防樓市過熱的「逆周期措施」已不合時宜，樓市無需及不宜被措施「綁手綁腳」，建議政府宜即時研究為樓市注入利好條件以平衡現時負面因素，包括撤銷物業買賣辣稅，以助樓市平穩發展及維持適度流轉率，避免陷入持續性積弱市道。

她續指，是次兩家銀行調整新造按息設有寬限期，生效日期分別是本月18號（現樓）及30號（樓花），相信會令正在或短期內有申請按揭需要的用家及正在考慮轉按的人士會加快步伐趕及尾班車，以避免獲批之按揭息率上調。自滙豐銀行於9月8日落實將於本月18號（現樓）及30號（樓花）上調新造按息及縮減回贈優惠，根據中原按揭客戶個案統計，過去周末至星期一(9月9至11日)三天的按揭申請量增加達3倍，王美鳳提醒一些有轉按需求、最近入市又或選擇了180天即供成交期的新盤買家，可先趕快申請按揭已避免在銀行寬限期過後上調息率。

她認為，是次調整僅限於有關銀行的新造按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響，有關銀行透過上調封頂息率以上調新造按息0.5厘後，實際按息將由3.625厘調整至4.125厘，30年期計，每100萬元按揭額月供增加約285元，以現時平均按揭額約500萬元之每月供款增加1,429元，加幅6.3%，加2厘壓測下最低月入增加2,663元。現時樓市仍然吹淡風，銀行上調新造按揭息率及縮減回贈優惠，難免再進一步影響入市氣氛。