經絡：拆息高企及資金成本壓力下　港銀月內或加P

繼滙豐銀行上周上調拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，今日再有消息指，中銀香港短期內將上調H按的鎖息上限，由現時P-2.25%大幅增加0.5厘至P-1.75厘，即實際封頂息率由3.625厘增加0.5厘至4.125厘，同時現金回贈亦會大幅下調。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，一個月銀行同業拆息（HIBOR）已連升4個工作天至4.29厘，而HIBOR年內一直高企，導致H按實際按息長期觸及封頂水平，兩大銀行亦基於資金成本考量及風險管理而上調H按鎖息上限。

參考2022年9月以及2018年8月香港上調最優惠利率P前，有銀行先上調H按封頂息率或P按息率。曹表示，美國聯儲局年內或再加息以降低通脹，美息將繼續維持高位，港美息口差距或將進一步擴寬，料HIBOR將繼續徘徊高水平一段時間。在資金成本高企下，香港銀行仍有加息壓力，不排除於今個月美聯儲議息會議後再度調升P，預計加息幅度約為0.125厘至0.25厘左右。曹德明料在調升P前，將陸續有銀行先調升H按鎖息上限，以預備在加息時保持利潤空間。

此外，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，截止2023年8月，滙豐銀行以及中銀香港的現樓及樓花市佔率共佔整體市場超過五成（分別為50.7%及56.3%），他表示，現時兩大銀行上調H按的鎖息上限，對整體按揭市場及新造按揭客戶有一定影響，因其他未加鎖頂息率的銀行或將跟隨，此舉或誘發加息前的最後轉按意欲，令轉按宗數有機會短暫上升。

他提醒，加息周期間供樓開支及壓力測試要求同步增加，建議有意置業人士預留更多首期及後備資金以應對利息上升的風險，並建議以現時壓力測試基準再加1厘作計算以加強未來加息的風險管理，同時亦避免借得太盡失預算。