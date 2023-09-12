【高盛推介】騰訊高開後倒跌 資金持續積極部署
2023年09月12日 11:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(11日)低開高走，收市報324元，升約0.7%。今早(12日)則高開約1.2%後隨即倒跌，曾低見319.8元，及後跌幅收窄。現報323.4元，跌約0.2%。騰訊宣布與多間內地科技公司，共同發布數字政務生態聯合方案。有券商指騰訊雲在大模型應用落地及商業化方面處於國內領先梯隊，並料企業需求AI智能化可成為騰訊雲新的增長驅動力，該行維持對騰訊「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，上周二至本周一皆錄得資金流入，合共約3,320萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約130萬元。
觀察港股通資金流向，騰訊於昨日獲北水轉向吸納，錄得約1,3億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(19275)。輕微價外選擇可留意高槓桿、低面值騰訊購(19391)。高槓桿選擇可留意低面值騰訊購(18132)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(65997)，遠牛選擇可留意騰訊牛(64824)，與現價有約15及30元收回距離。
騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.8倍，貼價、高敏感度。
騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.9倍，輕微價外、高槓桿、低面值。
騰訊購18132，行使價380.2元，2023年11月27日到期，實際槓桿13.5倍，高槓桿、低面值。
騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率21.4倍，近牛。
騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿11.0倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，遠熊。
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