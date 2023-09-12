【高盛推介】比亞迪突破1個月高位　升幅領銜藍籌股

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份昨日(11日)輕微上升約0.2%，今早(12日)繼續上升。開市隨即重上250元水平，高開約0.9%後升幅擴大，最高見257.6元，突破1個月高位。現報257.4元，升約3.9%，為目前升幅最大的藍籌股。中汽協公布內地八月新能源車銷量按年升27%，並有券商發表報告預料全年銷量可能實現同比正增長。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪淡倉於上周三及上周四共錄得約270萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

比迪購19224，行使價260.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.1倍，少數中年期、貼價條款。

比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.0倍，低面值、高槓桿。

比迪牛58786，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率4.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.7倍，低面值、高槓桿。

比迪沽16513，行使價180.7元，2024年03月19日到期，實際槓桿6.3倍，中年期、時間值損耗較低。

比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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