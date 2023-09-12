又有內地大型房企告急！石榴集團董事長跪求各方通融...

多家內地大型房企相繼爆出債務違約事件，繼恒大、碧桂園及遠洋等出事後，同屬百大房企的北京石榴集團也危在旦夕。內媒報道，石榴集團董事長崔巍周一(11日)在媒體溝通會上突然當眾下跪，聲淚俱下懇求地方政府、金融機構及供應商能再次信任，願以自己生命作出信譽擔保，反映他已經走投無路。

崔表示，歡迎金融機構再對石榴集團進行盡職調查，讓正常貸款可以延續。他表示，再多的資產也無法覆蓋因擠兌造成的流動性枯竭所帶來的致命損傷。他指出，公司總資產約600億元人民幣(下同)，有息負債少於120億元，資產優良、覆蓋率足、從未違約，是十分健康的地產公司。

然而，根據東方金誠的債券報告，2022年石榴集團合約銷售金額為151.83億元，按年跌44.34%。截止2022年底，該公司有息負債總額為166.78億元，其中1年內到期負債為29.16億元，但其帳面資金僅約28.64億元，其中5.36億元為受限金額，勉強能覆蓋短期負債。

據報，興業銀行上月已向致函石榴集團，要求該公司在8月12日前將18億元貸款本年度剩餘應還本息金額7,400萬元存入監管帳戶，否則就有權宣布全部貸款提前到期，並追究借款人及擔保人違約責任。另外，上海銀行及浙商銀行也準備有所行動。