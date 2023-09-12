港寫字樓市場有望反彈？房地產私募估取決於呢個因素...

香港寫字樓市場有得翻身？外媒報道，房地產私募基金基滙資本(Gaw Capital Partners)表示，隨着內地企業湧港尋求上市，將推動本港辦公空間市場在未來2至4年內復甦。

對於本港寫字樓市場，基滙主席吳繼煒(Goodwin Gaw)表示，着眼於股票上市業務的中國投資銀行和證券公司，將取代跨國公司。他表示，隨着香港與內地的融合更加緊密，香港正經歷結構性變化，使其比上海等城市更具優勢。他料，大部分需求將會重返，但可能不會來自跨國公司或美國的銀行。此外，其公司尋求擴大在越南等東南亞市場的影響力，並正考慮美國三藩市「超賣」的辦公空間。

香港寫字樓空置情況嚴峻，不過他對前景卻感樂觀。香港目前約佔基匯投資組合10%，而內地資產已降至約25%。他表示，基匯在香港的辦公空間出租率仍然相當不錯。

目前，基滙在疫情期間湧入本港的商業地產市場，但目前不太可能吸納更多，並正等待復甦時機。相反，吳更青睞美國部分地區的辦公空間，當中估值已變得非常吸引。

吳表示，像三藩市或西雅圖這樣位處美國西岸的寫字樓，可能是其現在最感興趣的投資領域，原因是認為已經超賣，並預計該地區的公司將推動更多員工返回辦公室。