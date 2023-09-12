學者：內地政策失誤致經濟放緩　倡提升家庭消費佔比

內地經濟自復常以來不似預期，北京大學金融學教授Michael Pettis指出，觀乎現時市場分析內地經濟為何出現放緩，主因中央過去3至5年的政策失誤所致，當中涉及公營部門增速遠超私營市場等問題。

他認為，長遠而言要提升內地家庭消費在國內生產總值(GDP)的佔比，但當中少不免牽涉減少其他持分者在GDP的貢獻，他相信內地亦要為此付出一定代價，而最終「硬食」的就是地方政府及中央，視乎兩者如何討價還價及分擔。

人民幣方面，他指市場指弱人幣可推高出口的說法並不能夠套用於中國，因中國乃長期見貿易順差；又指弱人民幣只是間接令內地出現「收入轉移」，亦即影響消費者的購買意願，反之則對內地廠商有利。

另中信里昂證券研究部主管Shaun Cochran認為，環球股市前景稍為偏熊，對股市看法審慎，原因是經濟前景將有下行風險，經濟呈通縮形態，全球各地房地產都呈現衰退，加密貨幣同樣有泡沫危機。

他又提到，現時已發展國家以美國為首，而美國的發展則主要由科技牽動；此亦源自2008年金融海嘯以來的低息政策所致；反之，新興市場資源豐富，在下個經濟周期或會跑贏其他市場。

內地股市方面，他指表現與美股有落差是因內地政策有不確定性，需要尋找下一個經濟增長引擎，如醫療保健。