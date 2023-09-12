滙豐義工將聯同惜食堂探訪長者　歡度中秋節

滙豐表示，為慶祝中秋節，將於9月25日聯同惜食堂，動員近150名滙豐義工，到多區的公共屋邨和社區中心探訪約900名長者，為他們送上祝福。

探訪期間，滙豐義工除了送上內有速凍餐和月餅的福袋外，還會準備預先錄製的語音祝福。滙豐亦歡迎市民參與錄製語音留言，之後將會製作成賀卡贈予長者。

滙豐為了提高員工對惜食堂食物援助計劃的認識，並為其籌款，於本周在職員餐廳提供按照惜食堂食譜烹調的菜式；同時，滙豐員工亦可以預先訂購速凍餐，所有收益將撥捐惜食堂支持飯餐製作。

滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，今年6月與滙豐義工訪探長者時，看到一個小小的速凍餐，可以改變受惠者的生活，尤其是那些未必有能力自行烹調健康膳食的長者，都非常感動。中秋節是親友團聚的日子，他鼓勵同事積極參與這次探訪活動，透過佳節為長者送暖。

惜食堂是滙豐銀行慈善基金的長期合作夥伴。今年4月，滙豐銀行慈善基金宣布向惜食堂捐出1億港元展開膳食支援計劃，當中包括將速凍餐的產能增加六成，至2026年的總產能達到720萬個，並於低收入家庭較多的區域設立速凍餐自助提取機，首部已於今年6月在觀塘區一個公共屋邨投入運作，今年內會增設兩部於青衣及深水埗區的公共屋邨。