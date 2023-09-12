阿里新CEO吳泳銘宣布兩戰略重心　稱4年內讓85後90後做主力

他認為，傳統互聯網模式嚴重同質化已走向存量競爭，人工智能(AI)為代表的新技術正成為全球商業發展的新動能。阿里必須自我變革，才能找到打開未來的鑰匙，才能堅持為社會解決問題的初心，履行為中小企業服務的使命，堅守做一家於社會有益的好公司願景。

為創造行業最好的用戶體驗，吳泳銘提出，「我們必須更加開放」，要求各業務主動以用戶為先的視角，尋求最廣泛的開放與合作，「包括傳統意義上競爭關係的公司」。

在全員信中，吳泳銘並對管理團隊年輕化提出明確要求和目標。4年內，要讓85後、90後作為主力管理者刷新業務管理團隊，創造讓更多年輕的阿里人，成為阿里的核心力量的機制和文化環境。

最後，吳泳銘在全員信表示，以創業心態，不沉溺過去，不墨守陳規，阿里將在AI時代繼續獲得巨大發展，創造更多價值。