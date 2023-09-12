道期跌60點 油價微升
2023年09月12日 16:31
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美匯指數報104.389；港匯見7.8304；離岸人民幣(CNH)報7.3085；美元兌日圓報146.71；歐元處1.0718；英鎊報1.2476。金價報1,920.38美元。油價升0.3%，布油報90.89美元，紐油處87.60美元。比特幣見25,820.67美元。道指期貨跌60點。
●港股先跌後回順，險守萬八點大關。恒生指數早段曾跌204點，低見17,892點有支持，一度倒升49點；收市報18,025點，跌70點或0.39%。https://reurl.cc/6QlAaV
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●滬深三大指數低收。滬綜指收報3,137點，跌5點或0.18%；深成指報10,373點，跌8點或0.08%；創業板指數報2,051點，跌12點或0.59%。https://reurl.cc/9RXg58
-中國民企500強排名出爐，京東稱冠，阿里居次。
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香港經濟：
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●傳上調H按封頂息，中銀香港：不時重檢按揭服務條件。
●經絡：拆息高企及資金成本壓力下，港銀月內或加P
●報告：市場氣氛樂觀，港次季新增信用卡宗數升45%。
●港寫字樓市場有望反彈？房地產私募估取決於呢個因素...
外地經濟：
●Yen價恐弱到明年，日本黃金信徒有排賺？
●頂級基金經理買重日本銀行股，到底有咩啟示？
●大鱷巴斯：美國銀行業寫字樓敞口恐損失1.95萬億。
●摩通CEO：相信美國經濟榮景持續多年，將是巨大錯誤。
企業消息：
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