【產經直播】恒指走勢反覆 萬八關久守必失？
2023年09月12日 16:33
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iFAST Global Markets副總裁溫鋼城
人民幣近日跌勢喘定，有傳人行再出招，收緊企業5,000萬美元或以上購匯，並將該部分購匯審批權限集中到央行。不過對港股刺激作用有限，恒指周二(12日)在萬八關好淡爭持，午後波幅進一步收窄，收市跌70點，收報18,025點，成交841億元。大市跌唔落，定係萬八關久守必失？
油股捱沽，中國石油股份(00857)除淨，跌近半成，係表現最慘藍籌。國際油價自6月中以來累升3成，近日在高位整固，隔晚紐約期油收市倒跌0.25%，報87.29美元；布蘭特期油亦轉跌0.01%，收報90.64美元，有回吐壓力？三桶油暫時無運行？
阿里巴巴(09988)新任CEO吳泳銘上場，向全體員工發信，宣布確立集團兩大戰略重心「用戶為先、AI驅動」，又提出管理團隊年輕化目標，4年內要讓85後、90後作為主力管理者。不過投資者未投下信心一票，股價收跌近2%。
隔晚外圍電動車股做好，帶動在港上市的電動車股向上，比亞迪(01211)升2.8%，造車新勢力都齊升逾1%，呢個板塊有咩部署策略？鋰電池股也連帶上升，天齊鋰業(09696)及贛鋒鋰業(01772)向上，但今年電池級碳酸鋰價格持續低迷，本月又再跌破每噸20萬元人民幣關，該板塊難言見低？
蘋果公司在本港時間周三(13日)凌晨1時舉行發布會，預料iPhone 15會登場。華為推新款手機Mate 60 pro，加上有傳內地政府及機構禁用iPhone，蘋果股價早前插水，其後連續兩日略為反彈，初步企穩？現價值得吸納？香港上市的蘋果概念股可博反彈？
再有大型銀行傳出上調H按封頂息率，繼滙豐(00005)後，中銀香港(02388)亦有傳部署將H按封頂利率，上調至P減1.75厘，亦即是實際按息約4.125厘，加息幅度0.5厘。不過本地地產股今日未有太大反應，周一(11日)挫近一成的新鴻基地產(00016)靠穩，長實集團(01113)，趁低買有無着數？
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