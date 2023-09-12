【產經直播】恒指走勢反覆　萬八關久守必失？

人民幣近日跌勢喘定，有傳人行再出招，收緊企業5,000萬美元或以上購匯，並將該部分購匯審批權限集中到央行。不過對港股刺激作用有限，恒指周二(12日)在萬八關好淡爭持，午後波幅進一步收窄，收市跌70點，收報18,025點，成交841億元。大市跌唔落，定係萬八關久守必失？

蘋果公司在本港時間周三(13日)凌晨1時舉行發布會，預料iPhone 15會登場。華為推新款手機Mate 60 pro，加上有傳內地政府及機構禁用iPhone，蘋果股價早前插水，其後連續兩日略為反彈，初步企穩？現價值得吸納？香港上市的蘋果概念股可博反彈？

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