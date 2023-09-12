老債王狂踩新債王？格羅斯咁躁底原來有段古...

當談到市場上是否有「新債王」時，「老債王」格羅斯(Bil Gross)確信，岡拉克(Jeffrey Gundlach)肯定不會戴上王冠。

格羅斯對這位DoubleLine Capital的億萬富豪創辦人毫不轉彎抹角，並淡化DoubleLine的投資成功。「首先，要成為債券之王或女王，需要一個王國。Pimco有2萬億美元，好嗎？DoubleLine的資產約550億美元。那不是王國，那就像拉脫維亞或愛沙尼亞。」DoubleLine並未作出回應。

格羅斯講述大家不和的起因，當他離開太平洋投資管理(Pimco)時，拜訪岡拉克並要求合作。「我去他家稱，也許可以和他一起工作，可以有兩個債王。」不過，格羅斯指，在之後的12個月中，岡拉克一直糟蹋他。

格羅斯回顧長達數十年的職業生涯，表示他之所以能在債券市場上出名，很大程度上是因為在Pimco期間發出現的固定收益牛市。

他認為，不可能再有另一個債王，正是長達30年牛市的作用不斷增長，而Pimco表現良好，又指債券之王和女王都在美國聯儲局，所以由他們「話事」。