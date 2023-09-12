馬泰陽：極端天氣考驗物業質素

颱風和暴雨等惡劣天氣經常在夏季來襲，近期颱風一個接一個，在「蘇拉」和「海葵」雙颱風先後夾擊下，香港更遭遇自1884年有紀錄以來的最強暴雨。在颱風及暴雨等極端天氣期間，天氣情況惡劣之餘，道路出現嚴重水浸，或多或少影響睇樓活動或計劃，變相拖慢了樓市成交步伐。不過受極端天氣的考驗，物業亦同樣受到考驗，質素優劣亦顯露出來，故趁這刻睇樓亦不失為視察樓盤品質的一個難得機會。

雖然上周未有全新盤推售，二手交投略有起色，據土地註冊處資料顯示，8月二手住宅錄2,766宗註冊，雖較7月的2,515宗增加約10%，但仍創今年次低。值得注意，據本行前線分行所錄得的數字顯示，綜合過去一星期(8月28日至9月3日)全港20大主要屋苑二手買賣錄30宗成交，較前周(8月21日至8月27日)的24宗增加25%，不過仍較去年每周平均約40宗低逾2成，反映上周20大屋苑交投仍處較低水平。若以金額劃分8月二手住宅註冊量表現，當中500萬元或以下二手住宅錄1,256宗註冊，較7月的1,103宗增加約13.9%，表現較為活躍；逾500萬至1,000萬元二手住宅錄1,167宗註冊，較7月的1,076宗增加約8.5%；逾1,000萬元二手住宅錄343宗註冊，較7月的336宗增加約2.1%。

一般準買家置業時，通常會考慮物業地段、價格及面積戶型等因素。其實，坊間常指出，颱風及暴雨季節正是考驗樓盤質素的時候，更適合睇樓或驗樓。「蘇拉」襲港期間有不少物業受到強風吹襲，輕則被吹至大廈搖擺和漏水，更嚴重的情況甚至吹至窗戶爆裂。颱風過後，買家可以更清楚地觀察物業的實際狀況，例如建築結構的堅固程度、防水系統的效能以及其他潛在的損壞或問題。這樣的情況可能會幫助買家更準確地評估物業的質量和價值。

雖然單位會否「入水」、外牆「滲水」或玻璃窗受損等，未必與物業質素有直接關連，因為受颱風影響程度可能是個別地區較為當風，以及海水上漲程度而有所不同，不過物業受影響程度亦不失為日後買樓多一個指標。對準買家而言，物業的地段、價格和面積戶型等因素通常是首要考慮的，但難以得悉物業的抗風或抗雨能力，所以天氣差，反而不失為睇樓或考驗單位質素的一個難得機會。

總結而言，儘管颱風和惡劣天氣可能會暫時影響物業市場的交易活動，但對於買家來說，颱風或大雨過後，一些單位的「毛病」有機會凸顯出來，這也提供了機會讓有興趣的買家對單位在質素上有更清楚了解。在購買前謹慎考慮各種因素，並尋求專業建議，有助於做出明智的投資決策。另外，筆者更建議買家更可購買家居保險，讓居所有更全面保障。

香港置業行政總裁 馬泰陽(Dave Ma)