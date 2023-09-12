8月工商舖交投按月升27%　千萬元以下細價成交佔69%

8月工商舖交投上升，成交金額以1,000萬元以下細價物業佔多。中原(工商舖)資料顯示，上月共錄得約319宗工商舖買賣成交，按月上升約27.6%，當中約69%為千萬元以下成交。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，8月買賣成交重回平均水平，亦意味着不少投資者已結束假期、重投工作，帶動個別大額買賣成交得以順利落實，期內涉及成交總金額約44.88億元，按月漲約20%，按年則下跌約23.5%。當中以商舖類別最受追捧，買賣宗數由7月約58宗，跳升約37.9%至約80宗。

他續指，工廈及寫字樓買賣走勢亦見不俗，按月及按年比較均有增長。上月錄得約202宗工廈買賣個案，按月上升約22.4%，按年微增3宗。而同期寫字樓買賣成交宗數有約37宗，按月增約37%，按年更增加約42.3%。

潘分析，在過去3年間全球經濟受疫情打擊，復甦之期仍需多方面配合，而香港自年初解封後，投資者態度稍見積極，市場成交逐漸增多，價格亦見回升迹象，但對比以往旺市時仍有一段距離。整體而言，工商舖市場買賣氣氛陸續重拾正軌，預料投資者及用家會趁市況全面回升及聖誕新年長假前，部署入市，預料1,000萬元或以下的買賣成交會先起動，對第四季工商舖市況整體審慎樂觀。