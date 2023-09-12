日本擬輸入專才揸的士　人工會唔會高過香港？

大家去日本玩搭的士應該留意到司機年紀比較大，一望就知年逾古稀嘅Ojii-San(爺爺)並唔罕見，可以話最直接感受到日本人口老化嘅地方之一。日本國土交通省有見及此，正喺度同出入國在留管理廳檢討喺本財政年度將包括的士司機在內嘅「汽車運輸業」納入「特定技能」外勞輸入計劃。

除咗的士司機，日本今次仲準備將貨車同巴士司機當成專才嚟輸入，原因除咗高齡化，亦因為出年4月即下個財年開始，司機一年加班唔准多過960小時，社會擔心到時人手更加應付唔到運輸需求。

厚生勞動省統計顯示，6月份，日本全國「有效求人倍率」(職位除以求職人數)係1.12倍，巴士同貨車司機都係2.1倍左右，的士司機高達3.95倍！

物以罕為貴，之不過日本「求職Box」網站按照求職公報推算，上個月的士公司「正社員」全國平均年薪得375萬日圓(約20萬港元)，關西同關東最多，分別為418萬日圓(約22.29萬港元)同366萬日圓(約19.52萬港元)；巴士司機同貨車司機全國平均年薪分別係368萬日圓(約19.63萬港元)同400萬日圓(約21.33萬港元)，一樣都係關西同關東最多。

跟手小妹摷吓香港立法會文件，原來2021年紅的、綠的、藍的租車司機平均年薪分別23.49萬元、21.77萬元同22.31萬元，即係喺日本揸的士分分鐘賺得少過香港，咁當然吉野家都平嘅，又有機會長住日本，制唔制得過睇個人啦。

事實上，日本政府2019年推出「特定技能」外勞輸入計劃，原定5年內為看護同建築等12個行業請約34萬名外勞，但後來因為疫情等原因啦我估，到今年6月底只係請到約17萬人，下個「5年計劃」目標請幾多人又按上一次嘅實績而定，聽見都為佢哋感到頭痕！