清水灣傲瀧三房劈價162萬售　5年帳蝕89萬

樓價持續下跌，再有業主劈價劈至蝕讓離場，清水灣傲瀧三房戶減價大手減價162萬元售出，原業主持貨5年多帳面虧損約89.9萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌逸樺園1座高層D室，實用面積約614方呎，兩房間隔，原業主為外籍人士，叫價一直企硬，直至最近態度開始軟化，由1,500萬元減價至1,390萬元成交，呎價約22,638元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園8座低層C室，實用面積約569方呎，兩房設計，望園景，成交價830萬元屬近期新低，原業主早於今年7月放盤，初時叫價888萬元，減價58萬元成交，減幅約6.5%，呎價約14,587元。

●中原周世康表示，灣仔尚翹峰1座中層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，今年9月初放盤，原先叫價1,100萬元，即獲用家積極洽購，以1,050萬元沽出，呎價約22,105元，新買家為外區用家。

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九龍區

●中原洪金興表示，藍田滙景花園11座中高層B室，實用面積約612方呎，三房間隔，望內園景，原先開價820萬元，議價後以785萬元易手，呎價約12,827元，新買家為用家。

●中原張仲偉指，九龍塘又一村海棠苑海棠路雙號屋一伙頂層戶，實用面積約1,311方呎，套三房間隔，最新以1,320萬元易手，呎價約10,069元，新買家為外區家庭客。

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新界區

●中原伍錦基稱，將軍澳MONTEREY的1座中層D室，實用面積約609方呎，去年底開價1,350萬元，減價至1,134萬元沽出，呎價約18,621元，原業主2017年3月以1,026萬元購入，帳面獲利約108萬元，同類型單位今年4月曾售1,249萬元。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳維景灣畔2座中層G室，實用面積約784方呎，套三房連多用途房，擁海景，外區家庭客購入單位以作自用，開價1,390萬元，累減至1,260萬元成交，呎價約16,071元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，清水灣傲瀧2座中層C室，實用面積約1,146方呎，三房間隔，原先連車位開價1,900萬元，最終累減162萬元，至1,768萬元成交，呎價約15,428元，原業主2018年5月以約1,857.9萬元一手買入單位，持貨5年多帳面損手約89.9萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢蠔涌新村雙號屋下複式單位，望山景，以1,150萬元獲買家承接。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋錦泰苑K座中層2室，實用面積約526方呎，兩房間隔，未補價第二市場以480萬元易手，呎價約9,125元，新買家為用家，入市單位自用。

●中原張義強表示，馬鞍山銀湖・天峰2座中層B室，實用面積約742方呎，套三房及儲物房間隔，上月底開價約1,050萬元，放盤數天，零議價獲承接，呎價約14,151元，略低於市價，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田濱景花園1座高層G室，實用面積約546方呎，三房間隔，望城門河景，叫價830萬元，放盤3個半月，減72萬至758萬元沽出，呎價約13,883元。

●中原林金葆表示，天水圍嘉湖山莊美湖居11座中高層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，叫價450萬元，共減三口價，合共35萬元，以415萬元沽出，呎價約9,284元，新買家為同區分支家庭，睇樓兩個月入市。

●中原陳智生稱，屯門居屋悅湖山莊9座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，2020年9月放盤已補自由市場叫價600萬元，放盤3年累減190萬元或約32%，以410萬元沽出，呎價約8,471元，較銀行估價低約4%，新買家屬同屋苑上車客。

●中原王春江指，荃灣綠楊新邨R座中高層4室，實用面積約475方呎，大兩房設計，2月以750萬元放盤，8月份兩度下調叫價，最新叫價為639萬元，最後以608萬元成交，呎價約12,800元，與細兩房單位做價相若。

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