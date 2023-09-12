美國銀行業或損失1.95萬億　皆因一個「灰犀牛」因素...

有「沽空王」之稱，多次提到要沽空港元的著名基金經理、Hayman Capital Management創始人Kyle Bass最新表示，由於工作場所趨勢變化和利率上升，美國銀行業將因對商業寫字樓市場的曝險而面臨最多高達2,500億美元(約1.95萬億港元)的損失。

工作模式變 空置率破頂

新冠疫情推動美國企業轉向遙距辦公和混合工作模式，危及較舊且缺乏便利設施的低質素寫字樓。據美國全國房地產經紀協會(NAR)數據，儘管重返寫字樓工作的人數有所增加，但6月底美國寫字樓空置率仍創下13.1%的歷史新高，NAR將情形歸因於混合工作模式。今年以來大量美國大型企業裁員，迫使如Facebook母公司Meta和亞馬遜等大企業縮減寫字樓樓面。

Bass因在2008年金融危機前成功押注次級房貸發展而聞名。他表示，寫字樓是商業物業市場中將出現虧損的主要領域，工業和多戶住宅將保持強勁。他又預計，隨着時間的推移，美國銀行業將損失2,000億至2,500億美元，基於銀行業的股本約為兩萬億美元，因此美國銀行業股本可能會損失10%。

事實上，他已不是第一次看淡美國寫字樓市場前景。今年4月，他已公開表示，美國城市中的寫字樓需要拆除，因為需求沒有恢復，而且將大多數寫字樓改建成公寓也是不切實際。他又指，利率居高不下和貸款條件收緊，使房地產開發商的處境變得更加困難，儘管美國聯儲局預計不會再大幅加息，但工資可能保持強勁，未來6至8個月可能會見到經濟下滑。

商業地產貸款存高風險

繼今年首季美國地區性銀行爆發倒閉潮後，市場關注美國銀行業的經營風險，而當地監管當局亦着手提升銀行資本要求，以確保風險受控，當中商業地產市場相關的貸款業務，正是高風險的所在。

事緣美國的寫字樓市場需求低迷，整體商業地產估值下降，對銀行資產負債表構成風險，尤其是商業地產貸款約佔小型銀行總貸款的40%，而在最大的貸款機構的帳面上約佔13%，顯然是一個不低的佔比。投行摩根士丹利曾估計，45萬億美元的商業地產債務中，約有三分之一是在2025年底之前到期。