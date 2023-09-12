多個新盤齊發　傳長沙灣項目即日沽17伙

多個新盤籌備發售，屯門掃管笏項目短期內開價，馬頭角項目有望周內開放現樓，薄扶林翻新項目部署周內上樓書。同時，由市建局持有的18個長沙灣新盤單位減價後展開銷售，市傳即日賣出17個單位。

●屯門掃管笏凱和山披露會所設計

路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，預告將於短期內公布首張價單。發展商於周二(12日)披露會所「Club MORI」的設計概念及設施細節。該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰指，會所連綠化園林面積合共逾4.7萬方呎，提供共27項設施，包括室內恒溫游泳池、童樂間及宴會廳等。

●何文田站瑜一增設全新建築期付款計劃

華懋集團發展的何文田站瑜一，最新公布增設全新建築期付款計劃，並提供14%折扣。該集團銷售總監封海倫指，上述「輕鬆瑜一建築期付款計劃」折扣率與原有的即供付款計劃僅相差一個百分點。該集團銷售總經理陳慕蘭稱，由9月16日至10月8日期間購入瑜一的三房買家可獲38,000元港鐵商場購物券、兩房及一房則可獲28,000元或18,000元購物券。同系的薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，部署周內上載樓書，有機會月內開售。

●馬頭角文曜部署最快周內開價

建灝地產旗下的馬頭角文曜，部署最快周內開價及開放項目現樓單位以供參觀。該集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，樓盤至今已接獲逾千宗查詢，大部分為41校網的家庭客，當中有兩成屬內地客。他續指，將設上限為樓價4.25%的代繳從價印花稅優惠，不需要此優惠的買家則可獲5%折扣。

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