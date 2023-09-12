多個新盤齊發 傳長沙灣項目即日沽17伙
2023年09月12日 21:24
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多個新盤籌備發售，屯門掃管笏項目短期內開價，馬頭角項目有望周內開放現樓，薄扶林翻新項目部署周內上樓書。同時，由市建局持有的18個長沙灣新盤單位減價後展開銷售，市傳即日賣出17個單位。
●屯門掃管笏凱和山披露會所設計
路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，預告將於短期內公布首張價單。發展商於周二(12日)披露會所「Club MORI」的設計概念及設施細節。該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰指，會所連綠化園林面積合共逾4.7萬方呎，提供共27項設施，包括室內恒溫游泳池、童樂間及宴會廳等。
●何文田站瑜一增設全新建築期付款計劃
華懋集團發展的何文田站瑜一，最新公布增設全新建築期付款計劃，並提供14%折扣。該集團銷售總監封海倫指，上述「輕鬆瑜一建築期付款計劃」折扣率與原有的即供付款計劃僅相差一個百分點。該集團銷售總經理陳慕蘭稱，由9月16日至10月8日期間購入瑜一的三房買家可獲38,000元港鐵商場購物券、兩房及一房則可獲28,000元或18,000元購物券。同系的薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，部署周內上載樓書，有機會月內開售。
●馬頭角文曜部署最快周內開價
建灝地產旗下的馬頭角文曜，部署最快周內開價及開放項目現樓單位以供參觀。該集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，樓盤至今已接獲逾千宗查詢，大部分為41校網的家庭客，當中有兩成屬內地客。他續指，將設上限為樓價4.25%的代繳從價印花稅優惠，不需要此優惠的買家則可獲5%折扣。
●長沙灣映築賣18伙 即日沽17伙
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，周二(12日)傍晚發售18伙由市建局持有的單位。市場消息指，截至晚上約7時半，有17個單位已獲認購，交易金額涉及逾1.09億元。資料顯示，是日發售的單位包括13伙一房戶、4伙兩房戶及1伙三房戶，實用面積323至769方呎，全部位於5樓及6樓，不設折扣，售價介乎538.96萬至1,126.51萬元，呎價由14,649至18,088元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期周六重新發售5伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新連錄5宗終止交易個案，交易總額涉及1,916.28萬元。該批單位安排周六(16日)先到先得形式重新發售，當中2伙已加價2%。提價單位包括E座15樓5室，為實用面積186方呎開放式，定價由306.3萬上調2%至312.4萬元，最新折實價為290.53萬元，折實呎價約15,620元。
●啟德尚‧珒溋低座複式戶成交價逾1.03億元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周二(12日)招標以逾1.03億元賣出低座B座地下、2樓及3樓D室複式戶，實用面積2,453方呎，四房間隔，連58方呎花園、489方呎天台，成交呎價約42,348元。據悉，買家具有內地背景，從事生意的業務集中於內地。
●參觀油塘親海駅示範單位送月餅
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，周二(12日)公布推出「親海駅月圓中秋送大禮」優惠。該集團營業部經理陳詠慈表示，有見中秋佳節將至，由本周六(16日)起購入單位的買家，將可獲贈指定商店提供的88,000元電器購物禮券，名額不設上限，多買多送。她續指，由本周六起到港景匯商場參觀親海駅示範單位的每組準買家，可獲贈月餅一盒。
●旺角利奧坊‧壹隅連平台戶售594萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周二(12日)透過招標以594萬元售出2座3樓F室，為實用面積233方呎的一房單位，連131方呎平台，呎價約25,494元。
●將軍澳海茵莊園周六先到先得賣5伙一房
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周二(12日)修訂價單，為5個一房單位增設額外27.5%折扣，連同採用75天現金付款計劃可享2%折扣計，最高折扣率為29.5%。上述5伙屬2座20樓、21樓、22樓、23樓及26樓A6室，全屬實用面積283方呎，折實價由496萬元至503.4萬元，折實呎價由17,527元起。5伙安排周六以先到先得形式發售。
●西半山半山捌號一房錄終止交易
英皇國際(00163)旗下西半山半山捌號，周一(11日)錄得終止交易個案，為27樓C室，實用面積310方呎，一房間隔，原本於2022年3月以1,076.25萬元售出，當時呎價約34,718元，買家採用450日先住後付付款計劃入市。