美股偏軟　甲骨文績後重挫12%

美股周二早段偏軟，道指跌56點，報34,607點；標指跌12點，報4,475點；以科技股為主的納指跌50點，報13,867點。恒指夜期報18,142點，報46點，高水116點。

市場觀望周三的通脹數據之際，紐約聯儲銀行的8月消費者調查顯示，未來一年的通脹預期中位數略有反彈至3.6%，較前一個月增加了0.1個百分點；未來5年的通脹預期同樣上升了0.1個百分點至3%。另有投資機構估計，聯儲局仍可能會再加息0.25厘，才真正完成本輪加息周期。

雖然通脹還未能夠回落至聯儲局目標的2%水平，但長期高企的利率確實已對消費信心造成打擊，持續壓抑需求。根據紐約聯儲的調查，8月家庭收入增長預期(未來一年)為2.9%，是2021年7月以來最低。

美國教師退休基金會(TIAA)旗下資產管理機構Nuveen首席投資官Saira Malik估計，聯儲局可能會在下周或11月的會議上加息0.25厘，目前她認為後者機會較大。她又估計，明年某個時候經濟將會正式「軟着陸」或出現溫和衰退；惟同時警告如果油價繼續攀升，勢必推動整體通脹反彈，並促使聯儲局可能會進行額外的加息。

企業消息方面，甲骨文上季雲業務收入按年增長放緩至29.05%，較前一季度53.52%的增幅急速回落，加上該公司本季度展望欠佳，其股價大跌12.01%。

蘋果公司(Apple Inc.)產品發布會前，股價曾升/跌●%，高/低見●美元，市場一直關注新iPhone的表現能否為公司業績及股價帶來提振作用。

花旗唱好微軟(Microsoft)股價表現，將其納入為期90日的正面催化劑觀察名單，看好其人工智能(AI)產品的潛在市場。該行引述一項調查顯示，微軟的Copilot軟件深受其客戶的歡迎。花旗給予微軟420美元的目標價，較周一收市價仍有24.28%的上漲空間。

美國紙業與包裝公司WestRock同意與歐洲同業Smurfit Kappa進行合併，交易料促成一家市規模逾200億美元的行業巨頭。WestRock股價曾升●%，其股東將按比例佔新公司49.6%股權。

美國地區銀行Truist Financial計劃於未來數月大幅裁員，以節省約3億美元成本，連同管理第三方支出及減少物業開支等其他措施在內，料未來12至18個月可以合同節省7.5億美元的花費。該公司股價曾升/跌●%。