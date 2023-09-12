美國銀行家協會：聯儲已完成加息　明年料減息1厘

外媒報道，美國銀行家協會(ABA)首席經濟學家認為，聯儲局已經不會再加息，明年可能會減息約1個百分點。

美國銀行家協會經濟諮詢委員會最新預測顯示，儘管未來幾個季度經濟增長放緩，推高失業率同時通脹下降，但美國將有可能避免經濟衰退。

外媒援引由14名成員組成的小組主席、道富環球首席經濟學家Simona Mocuta稱，鑑於通脹方面已取得和預期的進展，大多數委員會成員認為聯儲局緊縮周期已經結束。

報道稱，市場普遍預計聯儲局將在下周的會議上維持利率不變，但投資者對於聯儲局是否會在今年稍後加息存在分歧。

ABA諮詢委員會包括來自摩根大通、摩根士丹利和富國銀行的經濟學家。因應聯儲局過去的加息和信貸條件收緊的情況，根據其預測中值，該委員會預計未來3個季度經濟增長將放緩至年化1%以下。此外，預計到明年底，失業率將從8月份的3.8%，升至4.4%，消費物價指數(CPI)預計將從7月份的3.2%降至2.2%。

Mocuta表示，作為委員會的共識，軟着陸可能性在短期內已大大提高，到目前為止，經濟已經表現出來。該委員會認為，明年經濟衰退的可能性略低於50%。