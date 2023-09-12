債王格羅斯︰岡拉克不配「新債王」稱號　聯儲局才是王者

著名基金經理、大型資產管理公司PIMCO的共同創辦人之一，人稱「債王」的格羅斯(Bill Gross)近日出席網絡廣播節目，他在談論到「債王」稱號的繼任者時，狠狠地諷刺了被媒體捧為「新債王」的岡拉克(Jeffrey Gundlach)，嘲弄其資產管理規模甚小，不配當「債王」。

格羅斯說︰「要成為債券之王，你首先需要一個『王國』......PIMCO的資產管理規模有2萬億美元，明白嗎？而DoubleLine(岡拉克的公司)的資產規模只有約550億美元。」他更說道︰「那不能算是王國，那只是拉脫維亞或愛沙尼亞(歐洲的小國)。」

在格羅斯的基金經理生涯中，因成功將PIMCO打造成為專注投資債券的固定收益巨頭而聞名，更讓他得到了「債王」的稱號。

格羅斯亦透露了他與岡拉克一些不為人知的恩怨，包括當他離開PMICO時，曾經拜訪了岡拉克並尋求合作，怎料遭對方冷待。格羅斯其後加入了Janus Capital，即駿利亨德森的前身，並於2019年時正式退休。

格羅斯回顧了他長達數十年的職業生涯，表示他之所以能在債券市場上出名，很大程度上是因為他在PIMCO期間的債券牛市。

「我認為不可能再有另一個債券之王」格羅斯說，並指現在真正的「債王」應該在美國聯儲局。