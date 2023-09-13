鄭勤龍：恒指走勢反覆　短線料先低後高

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天水訟》變《巽為風》之中，在易經中，「水」向下流，以「風」則為進退，今「訟」卦帶有「水」的元素，而「巽為風」卦則帶有「風」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢仍然反覆偏弱。

承接上周預示港股短線先高後低的《天水訟》變《天風姤》卦，恒指上周三(6日)在18,405點開市，當日指數在低見18,256點後 便隨即反彈至18,449點收市，然而最終還是連日下跌，本周一(11日)，指數最低曾見17,842點，隨後大市略有反彈，昨日恒指下跌了70點，收報18,025點，可說已應驗了「水」性向下流，往往可理解成為向下的動力的「訟」卦和代表着陰氣歸來的「姤」卦卦象。

「訟」卦的卦象是來自於天與水的行走方向不一致，所以《象傳》曰：「天與水違行，訟。」在股市的預測上，「水」性向下流，往往可理解成為向下的動力，而「巽為風」則有潛伏之意，所以《雜卦傳》曰：「兌見而巽伏也」，可引申為待時而利。

綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為指數在短期內的走勢或先低後高。

玄學金融家 鄭勤龍