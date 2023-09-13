陳錦興：內地進出口回暖　利好中遠海控股價

中遠海控上半年實現營業收入約918.43億元人民幣(下同)，按年下降56.43%；淨利潤165.6億元，按年下降74.5%；基本每股盈利1.03元。中期息每股派發現金0.51元，派息比率近五成。

盈利大幅下跌，主要受到集裝箱航運市場受到需求走弱、供給上升等影響，致行業運呈現供大於求的局面，市場運價水平在低位波動。然而，中遠海控的整體業績仍優於預期，特別是第二季盈利達95億，按季增長逾32%，表現不俗。

此外，這次中期盈利的派息比率近5成，單是中期息0.51元，息率已逾6%，反映中遠更著重回饋股東；加上公司將回購A股，同樣意味提升公司價值。這樣直接及間接提升股份價值的舉東，料續受投資者的歡迎。

早前，內地公布8月份的進出口總額達5,013.8億美元，是今年3月以來，首次重上5,000億美元以上，按月計微升了3.8%。其中出口按月升了1.1%，入口按月升了7.6%。同時，無論官方及財新制造業指數也同樣改善，後者更重回擴張線，反映未來內地進出口活動有望進一步回暖，若內地經濟復甦動力轉強，中遠海控將是主要受益者。

現價計，中遠海控預測市盈率約5倍，息率高達8厘，加上近期積極回購，技術走勢良好，更有逆市表現，料短線可挑戰及突破年內高位8.30港元。建議8.0港元吸納，上望阻力位9.50港元，跌穿支持位7.20港元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)