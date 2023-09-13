納指挫1% 油價上揚

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.16%，報104.73；港匯見7.8267；離岸人民幣(CNH)報7.3002；美元兌日圓處147.12；歐元報1.0757，英鎊報1.2494。金價處1,913.36美元。布油報91.16美元，紐油報88.85美元。比特幣(Bitcoin)升2.8%，報2.58萬美元。道指期貨跌2點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水100點。

●道指收報34,645點，跌17點或0.05%；標指收報4,461點，跌25點或0.57%；納指收報13,773點，跌144點或1.04%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,142點，升116點或0.64%。

●9月恒生指數夜期收報18,156點，升60點，高水130點，成交10,596張。

●油價創10個月高位！紐約期油收報每桶88.84美元，升1.55美元或1.77%；倫敦布蘭特期油收報每桶92.06美元，升1.42美元或1.56%。

●紐約期金收報每安士1,935.1美元，跌12.1美元或0.62%。

●英國富時100指數收報7,527點，升30點或0.41%；德國DAX指數收報15,715點，跌85點或0.54%；法國CAC指數收報7,252點，跌25點或0.35%。

●南韓8月經季節調整後失業率降至2.4%，創1999年6月有數據紀錄以來新低。

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