蘋果發布iPhone 15及15 Pro　周五晚接受預訂

蘋果公司(Apple)秋季發布會在香港時間周三(13日)凌晨1時在加州總部舉行，發布iPhone 15/15 Pro系列以及Apple Watch 9。iPhone 15和iPhone 15 Pro本港時間周五(15日)晚上8時接受預訂。

iPhone 15共有5隻色，全線改用動態島，取代M字瀏海屏，屏幕比上代更加光亮，共提供兩款尺寸，包括6.1吋的iPhone 15和6.7吋的iPhone 15 Plus。相機組件部分會根據機身顏色而改變，更加悅目。鏡頭升級至4,800萬像素，CMOS感想元件每粒感光單元都更大粒，吸光更多、暗位更少雜訊，鏡頭伸縮時畫面變得更流順。

iPhone 15使用新一代晶片，擁有Ultra Wideband，機過機速度快3倍，連線距離亦更遠，用家可以在近距離尋找另一位用iPhone朋友的所在地。iPhone 15改用USB-C充電口，同時AirPods Pro 2亦會推出USB-C版，用家可逆向以iPhone為AirPods的電池盒充電。根據蘋果香港官網，iPhone 15(128GB)售價由6,899港元起、iPhone 15 Plus (128GB)由7,699元起。

至於iPhone 15 Pro，其物料為美國太空總署(NASA)火星任務中也使用的「五級鈦」，它是史上最輕的Pro/Pro Max。iPhone 15 Pro/Pro Max的機身邊框將會是史上最窄。iPhone 15 Pro系列是首款支援USB 3的iPhone，可以令資料傳輸快20倍。主相機鏡頭為4,800萬像素，並備有5倍長焦距光學變焦。

根據蘋果香港官網，iPhone 15 Pro(128GB)定價8,599元起、iPhone 15 Pro Max (256GB)則為10,199元起。