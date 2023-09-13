張智威：大市料回穩 阿里巴巴候雙底反彈
2023年09月13日 10:34
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信誠證券聯席董事張智威
信誠證券聯席董事張智威表示，內地過去一個月不斷推出救市措施，廣州繼落實「認房不認貸」後，於周二(12日)首場土地拍賣中亦成功拍出一幅過百億地皮，同時北京房地產交投也開始熾熱；加上人民幣匯價跌穿7.3之後出現反彈。張認為，市況已開始止跌回穩，加上新增人民幣貸款亦勝預期，反映經濟活動逐步復甦，預期恒指將於17,600點至18,226點之間徘徊。
阿里雲在公眾號宣布，通義千問大模型已首批通過備案，並正式向公眾開放。張表示，阿里巴巴(09988)陣前易帥，令市場認為集團未來政策方向容易變動，加上旗下新零售業務盒馬鮮生擱置上市，這些因素均對股價造成壓力。張預料，阿里股價有機會下試至8月21日低位85.15港元，希望形成雙底反彈。
理想汽車(02015)過去一周銷量達8,500輛創新高，並躋身中國市場新能源品牌銷量三甲，而截至9月10日的月銷量達1.11萬輛，持續領跑新勢力。張認為集團銷量高、毛利好，未來增長動力強，加上中汽協最新數據顯示，新能源車滲透率只有37%，反映未來新能源汽車仍有很大增長空間，預期理想股價向上有機會挑戰裂口位置176.3元。