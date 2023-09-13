張智威：大市料回穩　阿里巴巴候雙底反彈

信誠證券聯席董事張智威表示，內地過去一個月不斷推出救市措施，廣州繼落實「認房不認貸」後，於周二(12日)首場土地拍賣中亦成功拍出一幅過百億地皮，同時北京房地產交投也開始熾熱；加上人民幣匯價跌穿7.3之後出現反彈。張認為，市況已開始止跌回穩，加上新增人民幣貸款亦勝預期，反映經濟活動逐步復甦，預期恒指將於17,600點至18,226點之間徘徊。