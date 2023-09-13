共同富裕難實現？京滬次季招聘薪金跌幅8年最巨

內地推動「共同富裕」，旨在擴大中產階級。惟有數據顯示，中國最富裕城市的招聘薪金卻錄得8年來最大跌幅。

外媒統計數據顯示，按年比較，今年第二季上海和北京的招聘工資按年分別下降約9%和6%，是至少自2015年以來的最大跌幅；深圳、廣州、杭州也下跌2.5%、1.5%及0.52%。

對比2017年第二季，上海、北京、深圳、廣州及杭州招聘工資全面向上，按年錄得4.1%、5.9%、6.6%、4.6%、8.2%的升幅。

報道指出，部分企業更悄悄削減膳食補貼等福利。金融業的高級銀行家、科技行業薪酬亦遭殃，於5月有指中金的高級銀行家花紅大減40%；緊接的1個月，中信證券據報也將部分銀行家基本工資最高下調15%。

法國外貿銀行(Natixis SA)首席亞太經濟學家Alicia Garcia Herrero認為，除非看到可支配收入穩定增長，否則中國的消費難以快速得到改善。部分分析認為，中國消費者不消費是因為他們覺得存在太多不確定性。

新經濟行業方面，報道引述財新智庫一項私人調查顯示，在電動汽車、電池或太陽能和風電等行業，6月份平均入職工資較去年同期下降3.6%至13,755元人民幣；8月份工資按年下降1.8%。