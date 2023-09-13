【9月魔咒】iPhone 15亮相　蘋果股價跌係低撈時機？

蘋果公司(Apple)剛發布了新iPhone 15/15 Pro系列以及Apple Watch 9。一如以往，新手機開售未有為Apple股價沖喜，股價周二(12日)收報176.3美元，跌1.7%。

外媒報道，據過去5年歷史數據，蘋果公司出現「9月魔咒」的情況，9月一直是全年表現最差的一個月，股價平均下跌4.5%；相比之下，標普500指數平均下跌3.2%，10月份通常是蘋果表現最好的月份之一，股價平均上漲3.8%。

報道引述知名科技分析師、資產管理公司Deepwater Asset Management執行合夥人Gene Munster評論稱，假如投資者是打算長期持有，又認為蘋果公司是一家消費必需品的公司，那麼這輪回調就是機會。

資產管理公司Mahoney Asset Management行政總裁Ken Mahoney稱，最近蘋果公司股價低迷，有望為10月份至年底前的漲勢奠定基礎。

Wedbush Securities分析師Dan Ives看好的iPhone 15系列將帶動蘋果股價再漲20%，並稱iPhone 15將推動「迷你超級周期」，原因是12億iPhone用戶群中，約有25%已經四年沒有升級過，相信可以帶動新機銷情。不過，最終走勢還有待觀察。