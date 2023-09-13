兩地蘋果概念股走勢背馳　A股插水　舜宇曾漲4%

蘋果公司(Apple Inc.)發布新一代iPhone系列，包括4個版本，新機配置更高端攝像頭及USB-C接口，Pro型號搭載A17晶片。不過由於新機價位高，果粉恐推遲換機，iPhone銷情或受拖累，蘋果在美股價收跌1.7%，報176.3美元。

蘋果手機在中國市場的前景挑戰重重，在發布iPhone 15系列前，除面對華為搶先推出Mate 60系列外，早前外媒消息指內地政府機構禁用iPhone的要求擴大，包括國有企業不得在工作中使用iPhone。蘋果手機中國市場前景受到挑戰，滬深蘋果概念股偏跌，智信精密挫9.7%，智立方跌6.9%，藍特光學跌8.1%。

美銀證券發表報告指，iPhone 15、iPhone 15 Plus及iPhone 15 Pro的定價與iPhone 14系列相比不變，但iPhone 15 Pro Max的起始價格較高，256GB的價格為1,199美元，可驅動更好的高端手機組合。

該行指，蘋果於發布會上強調對自家晶片、環境和用戶健康的關注，基於公司推出新產品的正面影響，抵銷潛在的消費者支出環境疲弱問題，該行維持對其「中性」評級，目標價由210美元降至208美元。