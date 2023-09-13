【高盛推介】美團、阿里續跌　近期獲資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日在125元附近窄幅上落，昨日(12日)跌約0.7%，今早(13日)繼續下跌。早上低開約0.2%後跌幅擴大，最低見122.5元。現報123.1元，跌約1.4%。據港交所股權披露，美團非執行董事沈南鵬申報，於8月31日在場外減持美團約2,635.23萬B類股份，涉資約34.06億港元。

阿里巴巴由上周二起連跌，今早則早段高見87.1元後倒跌，最低見85.4元的過去3周低位。現報85.7元，跌約0.7%，目前為連續第6日下跌，累計至今跌近8%。螞蟻集團旗下萬里匯公布，今年首8個月跨境支付用戶於電商平台1688採購額超過220億元人民幣，按年增長超過50%。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於昨日獲資金轉向吸納，過去5個交易日計則共錄得約2,420萬元資金流入。淡倉於上周四錄得約130萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。

阿里方面，好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日共錄得約3,760萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

美團購17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿7.3倍，行使價150元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

美團購17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、高敏感度。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.6倍，低面值、行使價100元以上、3個月期以上、低街貨產品最高槓桿。

阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、高敏感度、高槓桿。

阿里購18616，行使價100.98元，2024年01月24日到期，實際槓桿7.6倍，輕微價外、中年期。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿7.5倍，低面值、高槓桿。

美團及阿里牛熊證條款：

美團牛53643，收回價115元，行使價112元，換股比率500，槓桿比11.0倍。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比7.5倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率4.2倍。

阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率9.5倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.6倍。

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