中信里昂：華為新機Mate 60 Pro仍具領先優勢

中信里昂證券科技行業分析師張欽銳表示，華為新機Mate 60 Pro雖然「一機難求」，但其供應仍在美國制裁令影響下受限制，且在晶片跟世界領先水平亦存在一定差距，但拍照等用戶功能體驗上仍繼承到過去其領先優勢，又估計Mate 60 Pro今明兩年出貨量為600萬及2,000萬部，但若然晶片供應受阻，他們會調整預測數字。

他又認為，華為推新機可能令美國政府對出口管制(Export Control)有新看法，至於近期有指華府調查華為新機，他則指是不想看到的事，因從經濟角度而言對企業營運並非好事；而觀乎美國制裁落地，華為連同榮耀(HONOR)品牌出貨量每年跌至3,000萬至4,000萬部，昔日每年出貨量則為2.4億部，相當於當時20%的市場份額。

至於iPhone 15的發布，他則指反映蘋果公司(Apple Inc.)傾向使用較成熟的技術，而iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max涉及的鈦合金外型亦是新猷。

他指，通常蘋果公司毛利率明顯高過安卓(Android)毛利率，尤其是定價方面，另蘋果公司在成本、營運管理亦有一定優勢。