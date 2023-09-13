【高盛推介】港交所300元關爭持　資金轉向吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所近日股價均曾跌穿300元，但收市皆能重上該水平。昨日(12日)反彈升約0.8%，今早(13日)則早段高見303元後倒跌，及後曾再度失守300元關口，最低見299元。現報300.4元，跌約0.7%。有報道指內地企業赴港上市悄然加速，截至9月7日止中國證監會已收到97間企業擬赴港上市。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周二至本周一共錄得約2,350萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約140萬元。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿10.2倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。

港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、高敏感度。

港交購17397，行使價350.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿7.2倍，中年期。

港交牛53249，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、高敏感度。

港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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