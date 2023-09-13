調查：逾60%亞洲民眾增儲蓄　呢一代人最着重應急錢...

保誠發布一項名為「成就非凡人生：亞洲財務計劃調查」顯示，在香港、印尼、馬來西亞、新加坡及泰國共5,000名受訪者當中，有超過一半(60%)的人表明決心儲錢，特別以應對健康及收入方面突發的狀況。

面對社會不明朗因素，人們會優先考慮儲蓄應急，以確保未來安全無憂。有近三分之二(61%)的受訪者表示，之所以會增加儲蓄，是因為體驗到疫情持續為社會和經濟帶來的影響。

通過訪問來自不同世代的受訪者，調查顯示以Y世代（又稱千禧一代）的應急儲蓄意向最高。這個年齡層有74%着重有積穀防饑的習慣，數字超過Z世代的近半數比例(49%)、X世代的三分之二比例(62%)，以及嬰兒潮一代的近半數比例(49%)。

經過比對各個市場的調查結果後發現，馬來西亞市民的儲蓄意向最高，有67%的受訪者表示會積極預留資金以備不時之需。反觀香港是五個市場中儲蓄意向最低，只有一半(52%)的市民表示會儲蓄應急。

調查也凸顯出保險在提供所需財務安全網方面的關鍵作用。在5,000名受訪者當中，近80%擁有健康保險、46%擁有可以替代收入的保障，表明保險在此發揮重要的影響。擁有保險的人儲蓄意願較強，三分之二(66%)的投保者表示會儲蓄以備不時之需，反而沒有投保者則只有39%表示會儲蓄應急。

超過四分之三(76%)的受訪者表示，購買保險的主要目的，是因為保險可提供重要的財務安全網。此外，近三分之二(62%)的受訪者表示，購買保險是為了預防當地的流行病，而半數受訪者則因為有「家族病史」而決定購買保險。

當受訪者被問到假如不必預留資金應急，那麽資金會優先用於哪方面時。有半數(49%)受訪者表示，希望未來可以將更多的錢留作儲蓄，用於應付退休生活所需支出，以滿足擁有長期財務保障的需要。此外，近三分之一(31%)的受訪者表示想去更多的地方旅行，超過四分之一 (26%)的受訪者會考慮購買物業或改善居住環境，另外有28%的受訪者重視培育下一代，希望可以為子女提供更優質的教育。

保誠集團首席客戶及市場總監吳詩雅表示，現今社會充滿不確定因素，再加上早前疫情帶來的衝擊下，更凸顯出未雨綢繆的重要性。