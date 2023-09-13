iPhone 15在內地面對最大阻力係咩？分析師咁講...

中美關係緊張，加上內地正在力捧國產機王華為Mate 60 Pro，市場臆測中方會打擊蘋果iPhone 15系列在內地的銷售。然而，有業內人士和分析師指出，iPhone 15在內地銷售面對的最大阻力，相信並非來自官方或者競爭對手華為，而是iPhone 15本身是否具有足夠的吸引力，以及中國當前疲弱的消費力。

儘管有傳內地下令政府單位和國有企業禁止員工在公務上使用iPhone，中國仍是40個首批發行iPhone 15的國家或地區之一，內地「果粉」最快可於9月22日收到新機。CCS Insight首席分析師Ben Wood表示，iPhone毫無疑問是受內地消費者喜愛的設備，中國政府可能會對其做出一些限制，但預期iPhone在內地的銷售不會受到干擾。

外媒引述一名長期使用iPhone的內地市級官員透露，她仍然會買最新的iPhone供私人使用，坦言已習慣使用iOS系統，很難改變。她補充，為了遵守安全要求，她已經在公務上使用國產品牌手機至少3年。

看好蘋果(Apple)前景的Wedbush Securities分析師Dan Ives認為，中國的風險是可控的，當局措施只是雷聲大雨點小，在最壞情況下，未來12個月Apple將在中國賣出約4,500萬部iPhone，其中只有50萬部會受到影響。

對於華為Mate 60 Pro的競爭，Dan Ives直言華為使用的晶片落後Apple兩代，是美國企業的一大優勢，認為Apple和華為的使用者幾乎沒有重疊，iPhone用戶改用安卓的可能性不高，意味華為更大可能與其他安卓品牌競爭，多過硬搶iPhone客源。

Dan Ives反而擔心iPhone 15系列缺乏重大升級，面對中國經濟不確定性，以及疫情後復甦較預期失望，消費者持有手機的時間更久，不會一如過往般快把手機升級，將會拖慢iPhone 15的銷售進度。