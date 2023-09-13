香港會計師公會：科技融合企業營運覓機遇

近日虛擬資產、人工智能(AI)等議題廣受商界及社會重視。香港會計師公會於早前舉辦CPA論壇探討不同議題，包括專業人士在大灣區發展情況、香港如何轉型成為綠色金融中心，以及就利用創新科技提升企業營運分享見解，並探討當中的機遇及挑戰。

Microsoft香港全球夥伴解決方案總監謝佳文指出，人工智能(AI)普及速度遠超想像，以「ChatGPT」程式為例，推出後數月註冊用戶已達1億，而當年手機推出時用了16年才達至1億用家此門檻。德勤中國香港數字資產主管合夥人呂志宏則指出，公司為不同企業提供諮詢服務，了解到隨著AI愈來愈盛行，不少企業都冀能充分利用自身擁有的龐大數據，建立企業內部專用的AI軟件，務求縮短各部門資料交流時間，提升營運效率。

雖然AI及虛擬資產等新興科技近年急速崛起，但專家講者均指出相關的科技發展仍有不少挑戰，例如企業在建立資料系統及AI應用時，如何確保資訊的準確性，以及企業在界定資訊的收集範圍有一定難度。

面對AI及虛擬資產日漸廣泛應用所引起的擔憂，呂志宏表示，會計師在企業應用有關科技時，發揮關鍵作用。他舉例指出，企業在港涉足虛擬資產領域的業務時，需要聘請會計專業進行外部審計，以向監管當局申領牌照。另外，隨著虛擬資產企業規模日漸壯大，它們需根據一系列會計及審計的指引，衝量及計算虛擬資產入帳，並如實於財務報告中反映。這些工作均需要會計師的專業協助。

參與討論的立法會科技創新界議員邱達根亦強調，儘管人工智能目前難以全面取代人類工作，但熟悉科技的人才，較對科技一竅不通的勞動者更具優勢。本身為會計師的呂志宏指出，會計專業目前應積極融合科技及會計，並捕捉當中機遇；而會計師亦須積極主動了解科技發展趨勢，緊貼市場潮流。此外，近年愈來愈多會計學生在學習審計及會計知識之外，十分願意學習與網路安全及科技有關的應用。

香港會計師公會