《Final Fantasy》Game Over？遊戲商Square Enix估值縮156億

外媒報道，自全球熱門遊戲《Final Fantasy》系列的最新作品《Final Fantasy XVI》面世以來，日本遊戲商Square Enix的估值已縮水近20億美元(約156億港元)。投資者不禁要問，遊戲業最輝煌的時期之一是否即將結束？

Square Enix長期以來一直依靠遊戲特許經營權來推動增長，在6月推出最新《Final Fantasy 》之前的10年，其價值提升幾倍。不過，該遊戲銷量未盡如人意，而且在公司公布盈利大幅下滑後，8月情況變得更差，股價暴跌兩位數，十幾位追蹤該股的分析師下調目標價，長期投資者三井住友信託資產管理(Sumitomo Mitsui Trust Asset Management)大幅削減其在該遊戲公司的持股。

作為遊戲機和手機遊戲玩家中最知名的品牌之一，Square Enix試圖打造另一款熱門系列以支持銷量，但遭遇連串失敗，而且在市值方面落後於Capcom和動視暴雪(Activision Blizzard)等競爭對手。在該工作室或與該工作室有過業務往來的粉絲、分析師和開發人員表示，該公司失勢給整個行業帶來慘痛教訓，讓他們認識到質量控制和產品規劃的重要性。

東京開發商和遊戲玩家Michael Prefontaine指，未完成的、糟糕的或未經測試的遊戲充斥市場是一個差勁之舉。他列舉《Marvel’s Avengers》、《Forspoken》和《The DioField Chronicle》等遊戲。「公司在沒有適當監督的情況下，在太多的遊戲上過度擴張規模。」

麥格理資本證券日本分析師Yijia Zhai在給客戶的信中表示，仍然對該公司的遊戲開發結構和遊戲質量控制感到擔憂，料可能會限制長期業績。不過，該行維持對該公司「跑贏大市」的評級。