道期牛皮 美國8月CPI今晚出爐
2023年09月13日 16:18
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美匯指數報104.352；港匯見7.8267；離岸人民幣(CNH)報7.2834；美元兌日圓報147.26；歐元處1.0741；英鎊報1.2467。金價報1,911.94美元。油價升0.5%，布油報92.54美元，紐油處89.37美元。比特幣見25,922美元。道指期貨微跌1點。
焦點數據：
16:30 香港第二季工業生產
16:30 香港第二季生產者物價指數
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:30 美國8月消費物價指數
20:30 美國8月核心CPI(扣除食品及能源)
●港股高開低走，恒指在18,000點關上下穿梭，全日收報18,009點，跌16點或不足0.1%，主板成交798億元。https://reurl.cc/A0gbK3
-碧桂園「20碧地04」債券展期方案過關，股價收市升近3%。
-恒地底價6.97億奪大角咀道舊樓，稱就油塘灣項目補價上訴。
-特殊目的收購公司Everest遞上市申請。
●滬深三大指數低收。滬綜指收報3,123點，跌13點或0.45%；深成指報10,255點，跌118點或1.14%；創業板指數報2,027點，跌23點或1.14%。https://reurl.cc/MyZMkL
-星主權基金GIC：正加倍投資中國部分行業。
-SEC前主席籲美企披露中國風險敞口，唔對路就撤資。
-共同富裕難實現？京滬次季招聘薪金跌幅8年最巨。
蘋果iPhone 15亮相：
●蘋果iPhone 15周五接受預訂，印度製手機同日應市。
●iPhone 15在內地面對最大阻力係咩？分析師咁講...
●中信里昂：華為新機Mate 60 Pro仍具領先優勢。
●蘋果官網：舊款iPhone減價清貨，兩款機已下架。
●兩地蘋果概念股走勢背馳，A股插水，舜宇漲3%。
●9月魔咒！iPhone 15亮相，蘋果股價跌係低撈時機？
外地經濟：
●家庭債務高企，南韓將收緊50年期抵押貸款規定。
●調查：逾60%亞洲民眾增儲蓄，呢一代人最着重應急錢...
●WTO：全球貿易趨碎片化，暫未致去全球化現象。
●岡拉克：聯儲明年上半年減息，從未想要債王頭銜。
企業消息：
●Birkenstock擬美國上市，IPO文件警告山寨貨是最大風險。
●《Final Fantasy》Game Over？遊戲商Square Enix估值縮156億。