【收市開Show】港股6連跌 炒股不炒市？
2023年09月13日 16:27
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瑭明資本投資組合管理部董事曾啟邦
港股連跌6日。恒指周三(13日)先升後跌，高開105點，最多曾升174點，惟之後轉跌，最多跌70點。最終收市跌16點，報18,009點，成交不足800億元，離岸人民幣回落至7.28至7.29水平，但仍未能刺激港股，何解？加上缺水，港股短線繼續悶局？唔好炒市？
受惠於市場估計今年第四季原油供不應求，國際油價創10個月高，隔晚紐約期油及布蘭特期油均升逾1%，分別收報每桶88.84美元及92.06美元，油價仲有得再上？不過，「三桶油」今日個別發展，以中石化(00386)表現最差，油股逢低加注？
美國蘋果公司(Apple)發布最新iPhone 15系列，新手機開售未有為美國Apple股價沖喜，跌1.7%，Apple股價有冇機會繼續回調？係趁低吸納時機？而部分在港上市的蘋果概念股表現不一，舜宇(02382)、富智康(02038)、比亞迪電子(00285)都有得升，不過瑞聲科技(02018)、高偉電子(01415)則要跌，蘋概股吼唔吼得過？
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