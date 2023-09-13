【收市開Show】港股6連跌　炒股不炒市？

港股連跌6日。恒指周三(13日)先升後跌，高開105點，最多曾升174點，惟之後轉跌，最多跌70點。最終收市跌16點，報18,009點，成交不足800億元，離岸人民幣回落至7.28至7.29水平，但仍未能刺激港股，何解？加上缺水，港股短線繼續悶局？唔好炒市？

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