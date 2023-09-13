證監會：提防不受規管的虛擬資產交易平台

證券及期貨事務監察委員會(證監會)周三(13日)發聲明指，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅(網紅)及場外虛擬資產貨幣兌換商(場外找換店)積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品。

證監會闡明，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

證監會亦觀察到，JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店所使用的手法存在眾多可疑之處：

(a) JPEX在其網站聲明，它是「一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台」。它在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而這實際上與事實不符。

(b) JPEX為其部分產品提供極高回報。

(c) 證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。

(d) JPEX提供的部分產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度下不被允許的虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」。

(e) JPEX在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。

(f) 網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。

證監會已將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及場外找換店，並要求他們停止推廣JPEX和其有關的服務及產品。

證監會謹此告誡投資者，注意那些看來優厚得令人難以置信的投資機會。一些在社交媒體平台及即時通訊軟件上分享投資意見的網紅通常是收費進行宣傳，並非投資專業人士，投資者對其意見應加以提防。

證監會再次告誡投資者提防在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產的風險。如虛擬資產交易平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該平台上持有的全部投資。投資者可能難以向與香港並無任何連繫的平台提出追索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。