港交所旗下CORE CLIMATE與建明資源簽署碳信用協議

建明資源亦和Core Climate簽署了合作意向書，未來將通過在Core Climate購買碳信用實現低碳轉型的目標。此次合作將有助推動地區經濟轉型至低碳模式，反映碳市場在應對氣候變化的過程中繼續發揮重要作用。

總部位於香港的建明資源在菲律賓擁有超過15億公噸天然砂礦的獨家開採權。在合作意向書中，建明資源表示未來將持續在Core Climate上購入自願碳信用，以抵銷其在生產天然河砂資源時所產生的碳排放，生產的天然河砂主要用於大灣區的各項基建和建築工程。

香港交易所集團新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，歡迎建明資源成為香港國際碳市場Core Climate的一分子，通過購買自願碳信用來抵銷自身未來的碳足跡。此次協議簽署標誌着Core Climate在努力建設全球領先的碳市場方面又邁出重要一步，進一步提升香港作為領先國際綠色金融中心的地位。