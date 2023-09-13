【巔峰對決】華為新手機受捧　在這方面撼贏蘋果公司...

華為近日推出新旗艦智能手機，令市場驚艷，據聞更引發搶購潮！無獨有偶，蘋果公司亦於今日發布最新型手機，究竟兩者在內地人的心目中，誰更勝一籌。

內媒報道，由龍華富士康招聘臨時工的中介處得知，專做華為等手機產品的部門，其時薪已超過生產蘋果手機的部門。

報道稱，多名中介人員近日指出，蘋果公司手機相關部門持續招聘後，所需人手大致已滿。不過，富士康龍華招聘公眾號顯示，專做蘋果手機的iDPBG部門仍在招募臨時工，時薪約21元人民幣(下同)；至於鄭州富士康負責iPhone組裝等業務的iDPBG，亦停止招募臨時工工。

與此同時，富士康龍華做華為等手機的富士康部門，仍在高價招聘，由周二(12日)公布的臨時工時薪為26元。除了做手機攝像頭、需穿防塵服部門外，已是富士康龍華目前最高薪的部門。報道指，若以時薪25元計算，月綜合收入介乎6,500至8,000元。以短時工作計算，收入比蘋果相關生產部門更高。惟生產蘋果手機的iDPBG部門，其優點是訂單長期相對穩定，且工作強度相對低。