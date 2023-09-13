火炭銀禧花園兩房售620萬　6年貶值2.8%

近期二手樓成交價頻頻跌穿多年前價位，火炭銀禧花園兩房單位，減價60萬元後，以620萬元售出，近6年帳面貶值約2.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角新達大廈低層C室，實用面積約327方呎，兩房設計，成交價僅408萬元，呎價約12,477元，單位原先叫價488萬元，最終大幅減價80萬元成交，減幅約16.4%。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園4日內錄3宗買賣，包括M座高層1室，實用面積約707方呎，套三房間隔，放盤時叫價1,250萬元，最新以1,090萬元沽出，累減160萬元，呎價約15,417元，新買家為用家。

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新界區

●利嘉閣郭建民表示，火炭銀禧花園7座低層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，原先開價680萬元，累減至620萬元易手，呎價約12,157元，業主於2017年以638萬元入手，持貨近6年帳面虧損18萬元，物業貶值約2.8%。

●中原區國健指，粉嶺及上水9月暫錄約10宗二手買賣，其中粉嶺牽晴間5座高層D室，實用面積約393方呎，兩房間隔，開價約520萬元，經議價後以500萬元獲承接，呎價約12,723元，新買家為上車客。

●美聯葉容生稱，粉嶺帝庭軒5座中層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，早前以550萬元放售，近日調價至530萬元，新買家為區內分支家庭，遂以480萬元承接，呎價約11,456元。

●利嘉閣周雪雯表示，嶺華公屋明邨康明樓低層12室，實用面積約443方呎，兩房間隔，外區客於未補價第二市場以190萬元承接，呎價約4,289元，業主於2018年僅以56.71萬元向房委會購入，帳面獲利逾133萬元。

●利嘉閣羅富欽稱，粉嶺牽晴間10座低層A室，實用面積約386方呎，兩房間隔，放盤約10日，叫價510萬元，減至486萬元易手，呎價約12,591元，原業主早於2016年11月以約395萬元購入，帳面獲利約91萬元。

●中原黎宗文指，沙田居屋愉城苑D座中層2室，實用面積約551方呎，兩房間隔，去年中已補價自由市場開價約750萬元，其後減至700萬元，議價後以642萬元易手，累減108萬元，呎價約11,652元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋錦泰苑K座低層2室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤1年，零議價下於未補價第二市場以480萬元沽出，呎價約9,125元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山9月暫錄約11宗二手買賣，按月跌約50%，居屋錦豐苑J座中層13室，實用面積約543方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約550萬元，議價後售500萬元，呎價約9,208元。

●中原朱偉源表示，將軍澳城中駅6座高層E室，實用面積約633方呎，套三房間隔，享山景，最初開價990萬元，現以950萬元易手，呎價約15,008元，原業主於2010年以428萬元購入，持貨近13年帳面獲利522萬元。

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