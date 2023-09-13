美國核心消費物價符預期　道指升幅收窄

沙特阿拉伯和俄羅斯等主要產油國減產成功推高油價，8月份美國消費物價指數(CPI)按年升3.7%，漲幅連升兩個月，高過預期，而撇除能源及食品價格後的核心CPI按年升4.3%，漲幅較7月縮0.4個百分點，符預期。

芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注美國聯儲局本港時間下周四凍息的機會率高達91%，11月亦有56.1%機會凍息。10年期國債孳息率在數據公布後應聲飆0.083厘，高見4.365厘，未幾回順。美股3大指數周三(13日)早段上揚，道指曾升121點，高見34,767點；標指曾升11點，高見4,473點；納指曾升42點，高見13,815點。

目前，三美股指數升幅收窄，道期僅升51點報34,697點；標指升9點報4,471點；納指升29點報13,802點。另港股夜期現報18,059點，較今日港股收市高水50點。

高盛行政總裁所羅門稱，美國可避過嚴重衰退，但通脹會較纏身，聯儲局還要加把勁，籲市場不要憧憬掉頭減息，前景仍不明朗，高盛今季又要為商業房地產的投資作更多減值。他又批評，聯儲局打算收緊大型銀行的資本要求會妨礙企業融資，拖累經濟增長。

另邊廂，德國被傳下月會把今年經濟增長預測由0.4%，下調至收縮，最多跌0.3%，拖累歐元倒跌，亦成美匯指數觸及104.95的原因之一。花旗亦據期貨市場指出，即使美股好友有所收斂，頂多似是升勢減弱和減少加倉，歐股才是最被看淡的資產。美銀則指，其客戶連續6周買入美股。

企業消息方面，越南電動車公司VinFast準備開拓多7個亞洲市場，包括印尼，計劃長遠在這個鎳資源豐富的國家投資約12億美元，其中兩億美元用來建廠，目標2026年投產，一年造車3萬至5萬輛，為此有意於未來18個月內在全球集資，股價周三早段跌1.5%。

Zara母企Inditex截至7月底止半年按年多賺40.07%至25.13億歐元，勝預期，但8月至本周一按固定匯率計的營業額按年僅升14%，比市場預期少3個百分點，拖累股價曾挫4.16%。巴克萊鑑於美國零售商對已響警當地消費情緒減弱，對Inditex的美國市場計劃審慎。