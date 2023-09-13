【新盤UPDATES】周末3個餘貨盤開賣20伙
2023年09月13日 21:47
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屯門掃管笏項目快將開價，有望成為月內首個開售的全新盤。本周六、日(16、17日)至少3個餘貨盤共推售約20伙。當中，旺角樓盤安排周日以先到先得形式出售10伙高層單位。
●屯門掃管笏凱和山最快明日開價
路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，最快將在周四(14日)開價，首批涉及不少於139伙。該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰透露，會以「耀眼價錢」推出首張價單。他續指，樓盤自推出市場後已接獲不少查詢，包括家庭客及內地專才等。首張價單比例上會較多兩房戶，付款方法不會太複雜，會迎合上車客需求。項目的示範單位將於周四下午3時起對公眾開放。
●沙田名日‧九肚山洋房終止交易 下周一重售
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，繼上月後再錄洋房終止交易。據項目成交紀錄冊，5號洋房，實用面積907方呎，三房間隔，連499方呎花園及32方呎平台，原本於2021年4月以2,548.7萬港元售出，當時呎價約28,100元，惟交易顯示於周三(13日)終止。發展商隨即安排重新推售，長江實業營業經理詹勳榮指，該洋房於下周一(18日)起重新招標出售，為屋苑最後一座一手發售洋房，設前後雙花園。
●旺角傲寓周日賣10伙高層戶
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，上載最新銷售安排，將於本周日(17日)起以先到先得形式發售10伙高層單位，包括4伙開放式戶及6伙一房戶，實用面積由300至340方呎，扣除最高20%折扣優惠後，折實價介乎592萬至721萬元，折實呎價19,733至21,982元。
●長沙灣映築累售276伙
恒基地產(00012)與市建局合作發展、已屆現樓的長沙灣映築，開售至今(13日)累計售出276伙，總成交金額逾20億元，佔全盤337伙逾八成。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民先生表示，項目會所提供多項不同類型的設施，當中包括多用途宴會廳、健身天地、兒童唱遊樂園、茶室空間等。
●沙田星凱‧堤岸單日沽3伙 共涉4,623萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(13日)沽出3伙，套現4,623.6萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永表示，3個單位的成交價介乎1,313.3萬至1,703.9萬元，呎價19,514至22,014元。包括2座26樓F室，實用面積774方呎，屬三房河景戶，以1,703.9萬元售出，呎價22,014元。據悉，買家為專業人士。樓盤開售至今累售877伙，套現逾90億元，平均成交呎價20,372元。
●鰂魚涌THE HOLBORN增中秋現金回贈
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周三(13日)修訂價單，增設「中秋現金回贈」優惠，由周日(17日)至10月31日期間，簽署臨時買賣合約購買指明單位的買方，可獲贈2.8萬元的現金回贈。
●西南九龍維港滙II三房呎價約24,304元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周三(13日)以1,920萬元售出6座20樓C室，為實用面積790方呎，採三房連多功能房間隔，呎價約24,304元。
●將軍澳海茵莊園一房售498萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，最新以498.4萬元售出2座27樓A1室，實用面積287方呎，屬一房間隔，呎價約17,366元。
●長沙灣睿峰累售279伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(13日)售出西翼9樓F室，實用面積336方呎一房，成交價逾1,073萬元，呎價約31,958元。整個項目現累售279伙。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III三房終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今(13日)已錄得約463宗終止買賣個案，佔成交量846宗，涉及總成交金額逾69.2億元。最新個案為8B座31樓C室，實用面積814方呎三房，原本於2021年6月以1,599萬元賣出，當時呎價約19,644元，交易已於周二(12日)終止。