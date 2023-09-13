【新盤UPDATES】周末3個餘貨盤開賣20伙

屯門掃管笏項目快將開價，有望成為月內首個開售的全新盤。本周六、日(16、17日)至少3個餘貨盤共推售約20伙。當中，旺角樓盤安排周日以先到先得形式出售10伙高層單位。

●屯門掃管笏凱和山最快明日開價

路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，最快將在周四(14日)開價，首批涉及不少於139伙。該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰透露，會以「耀眼價錢」推出首張價單。他續指，樓盤自推出市場後已接獲不少查詢，包括家庭客及內地專才等。首張價單比例上會較多兩房戶，付款方法不會太複雜，會迎合上車客需求。項目的示範單位將於周四下午3時起對公眾開放。

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●旺角傲寓周日賣10伙高層戶

●長沙灣映築累售276伙

●沙田星凱‧堤岸單日沽3伙 共涉4,623萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(13日)沽出3伙，套現4,623.6萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永表示，3個單位的成交價介乎1,313.3萬至1,703.9萬元，呎價19,514至22,014元。包括2座26樓F室，實用面積774方呎，屬三房河景戶，以1,703.9萬元售出，呎價22,014元。據悉，買家為專業人士。樓盤開售至今累售877伙，套現逾90億元，平均成交呎價20,372元。

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●西南九龍維港滙II三房呎價約24,304元

●將軍澳海茵莊園一房售498萬元

●長沙灣睿峰累售279伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(13日)售出西翼9樓F室，實用面積336方呎一房，成交價逾1,073萬元，呎價約31,958元。整個項目現累售279伙。

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