【東方日報產評】市區地價續尋底　港樓價如冧山泥

香港經濟景氣利淡，加上高息環境持續，樓市氣氛本來就愈見嚴峻，對企業的資金周轉和居民的資產財富效應產生負面影響，變相又加大經濟下行壓力，造成惡性循環。偏偏港府對市場要求為樓市「撤辣」的聲音，至今依然無動於衷。昨日九龍市區啟德的政府住宅地皮招標成交呎價創近10年新低，較2019年成交呎價高峰更大挫逾七成，反映地價低處未算低，勢進一步拖冧樓價如山倒！港府大鑼大鼓搞佔比較細的「夜經濟」，卻完全漠視影響百業民生的樓市危機，穩經濟工作不着邊際。這樣下去，只怕香港經濟過得了疫情，過不了「樓劫」！

香港經濟備受3年疫情打擊，重啟經濟進度又與國際脫節，通關後的復甦又不似預期，樓市自去年已下跌，今年首季曾小幅反彈，次季又再現頹勢，反映景氣差強人意下，物業作為主要資產的價格難敵地心吸力。

事實上，近幾年香港經歷嚴重的移民潮，不少中高產港人將財富調離香港，香港樓市少了一批有實力的投資客和用家承接。再者，地緣政治風險下，不少外資將亞洲總部撤離香港，或縮減在港業務規模，對樓市租售行情都造成深遠的負面影響。

此外，內地經濟復甦進度不似預期，內房債務及地方債務危機均難於一、兩年妥善解決，來港旅遊及投資的內地客流大不如前，加上疫下消費習慣與工作模式改變，衝擊香港商舖及寫字樓市道。基本上，樓市正面臨全方位打擊，而利率持續上升更如一道「催命符」。

利率成本上升、物業銷售市道差、發展回本期拖長，皆不利樓市展望，而作為「麵粉價」的地價持續插水，啟德作為九龍重點發展的地區，地價非但返回近10年前水平，更較2019年的成交呎價高位急挫逾七成，相信區內業主無不驚訝擔憂，心怕地價大插水，拖着樓價下滑，手上物業會變成負資產，也令發展商持有的現貨面臨愈來愈大的蝕賣套現風險，這一連串的變化非但令個人和企業的財政狀況堪憂，也在加大金融機構的貸款風險，一旦外圍有甚麼風吹草動，金融市場大幅波動，放大內部隱患，香港這個金融中心後患無窮。

樓市的負面財富效應不斷放大，將嚴重打擊消費與投資信心，港府還在說搞夜經濟谷消費，逆水行舟，最終效用也必然不彰，還將港人對前景的信心推向低谷，變相在「抱薪救火」，愈救愈大火！

今個財政年度，政府已推售的荃灣油柑頭首置地皮流標收場，最終轉交房協承接；今次啟德住宅地，黃金地段賣「蔗渣價」，成交價不到60億元，與本財年政府地價收入預算850億元相距甚遠。庫房土地收入不對辦，也許政府得捱高息加大發債力度來應付財赤缺口。

擺在眼前的事實是，針對樓市炒風的辣招早就完成任務，須退場。港府「躺平」不作為，根本就於理不合。面對社會各界的建言，也沒認真處理，給出明確的辣招退場時間表，穩定人心。這種離地的施政作風不改，非但樓市，整個香港經濟只怕都難有好日子過！