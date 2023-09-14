鄧建初：港股成交持續低迷　欲救有何良方？

初哥上周四晚參與一個研討會，亦為三位講者其中之一。現場出席人數眾多，網上同步直播。初哥講題是「難為牛熊定分界，學懂期指贏面高」，既分析美股及港股現況，也有推介期指課程。能夠與網友見面，分享觀點，實在感到非常開心。

自從美國前任總統特朗普搞亂全球金融秩序以來，股市起了翻天覆地之變化。股票升跌規律，與過往模式完全不同。此起彼落，急升暴跌之情況屢屢在金魚缸發生。以前股民奉若神明之道氏理論，牛一、牛二、牛三及熊一、熊二、熊三的所謂牛熊市交替的論據已失效，代之而起的，是上落無常、飄忽不定的市況。

港股成交持續低迷，除了因為環球經濟不佳及地緣政治因素之外，另一原因是市值大增而資金池未能同步成長。多年來在香港上市的公司數目與日俱增，市值持續增加，近年就算股價大跌，總市值仍約有35萬億元。加上恒指服務公司將恒指成分股大幅增加至80隻，被動式基金們追貨吃力，變相分薄了投放在每隻成分股的資金。

參與市場的資金有限，以致未能同一時間一齊舞高全部恒指藍籌股，惟有局部分批炒上，造成板塊輪動效應，形成初哥常掛口邊的「浴缸理論」輪流炒局面。今日炒內房內管股、明天炒銀行內險股、後天炒科技股、跟住炒汽車股、藥業股，如此類推，循環不息地重複上演。

初哥早已觀察到，美資力主沽空，北水力頂，然而受制於留港之資金額度未能抗衡，所以採取「敵進我退、敵退我進」的打游擊策略。同時等待成交低迷時才突然殺個措手不及，然後適時收手，等待下次機會再度出擊，造成一個初哥將之形容為「高低槓」的炒法。此策略好處是保存實力之餘，等待美資沽貨無從時才一舉大幅挾上。是否如此演繹，留待市場日後發展來證實。

因港府狂加印花稅30%，致令高頻交易、差價套戥盤、及短線炒家近乎絕迹。席上參加者提問解救良方，初哥大膽建議正股可以細至一股成交，自然可以刺激交投量。另外，可參考馬會的大額投注者獲回贈10%交易費折扣，當然，首要條件是大減印花稅或轉為單邊收取，才有成交增加之效應。

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)