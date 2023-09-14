美股個別發展　油金低收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.05%，報104.76；港匯見7.8258；離岸人民幣(CNH)報7.2719；美元兌日圓處147.34；歐元報1.0734，英鎊報1.249。金價處1,909.03美元。布油報92.2美元，紐油報88.72美元。比特幣(Bitcoin)升1.4%，報2.62萬美元。道指期貨升2點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水60點。

●道指收報34,575點，跌70點或0.2%；標指收報4,467點，升5點或0.12%；納指收報13,813點，升39點或0.29%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,061點，升51點或0.29%。

●9月恒生指數夜期收報18,042點，跌13點，高水33點，成交12,478張。

●紐約期油收報每桶88.52美元，跌0.32美元或0.36%；倫敦布蘭特期油收報每桶91.88美元，跌0.18美元或0.19%。

●紐約期金收報每安士1,932.5美元，跌2.6美元或0.13%。

●英國富時100指數收報7,525點，跌1點或0.02%；德國DAX指數收報15,654點，跌61點或0.39%；法國CAC指數收報7,222點，跌30點或0.42%。

●佳兆業集團：清盤呈請聆訊押後至9月27日。

●美國8月消費物價按年升3.7%，連升兩月高過預期。

●日本7月核心機械訂單按年跌13%，遜預期。

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